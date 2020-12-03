Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе в зимовому образі, від якого кидає в тремтіння

На фото Кім позувала в білому топі і лосинах. Красуня лежала серед снігу без взуття, а волосся зібрала в довгу косу. Зйомка проходила вночі, але модель виблискувала серед білого покриву. На другому кадрі зірка вже лежала в костюмі з декольте, а на ногах можна побачити тепле взуття. Красуня спокусливо вигнулася, хвалячись своїми достоїнствами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сьогодні у мене день народження .... І Кім порадувала досконалим виглядом", "трохи сумно сьогодні", "чудова", "ви задаєте тренд за допомогою місячних черевиків", "Кришталевий ангел", "ці коментарі Божественні, як і Кім", "було б здорово, якби Кім виглядала так завжди", "Холодно дивитися", "Без взуття в снігу, страшно холодно".

Повідомлялося, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян підкорила своїми досконалостями в спокусливій білизні.

Красуня демонструвала свою "естетику" тіла в білизні власного бренду, яке можна сказати було також і купальником. П'янка брюнетка витягнулася стоячи на носочках. Тільки пишні груди і стегна притягували погляд, але і шовкова шкіра.

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