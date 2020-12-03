Известная модель Ким Кардашьян показала себя в зимнем образе, от которого бросает в дрожь

На фото Ким позировала в белом топе и лосинах. Красотка лежала среди снега без обуви, а волосы собрала в длинную косу. Съемка проходила ночью, но модель сверкала среди белого покрова. На втором кадре звезда уже лежала в костюме с декольте, а на ногах можно увидеть теплую обувь. Красотка соблазнительно выгнулась, хвастаясь своими достоинствами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сегодня у меня день рождения .... И Ким порадовала совершенным видом", "Немного грустно сегодня", "Великолепная", "Вы задаете тренд с помощью лунных ботинок", "Хрустальный ангел", "Эти комментарии божественны, как и Ким", "Было бы здорово, если бы Ким выглядела так всегда", "Холодно смотреть", "Без обуви в снегу, страшно холодно".

Сообщалось, что популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян покорила своими совершенствами в соблазнительном белье.

Красотка демонстрировала свою "эстетику" тела в белье собственного бренда, которое можно сказать было также и купальником. Опьяняющая брюнетка вытянулась стоя на носочках. Только пышные груди и бедра притягивали взгляд, но и шелковая кожа.

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