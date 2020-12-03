Відома модель Кайлі Дженнер з'явилася в спокусливому образі

На фото Кайлі позує в білих штанях з шпилькою на зоні бікіні і білій кофтині. Так як наряд був розкритим, під ним можна побачити білий міні-топ з великим декольте. Красуня доповнила образ прикрасами на животику і шиї, а на плечі можна побачити сумочку. Волосся у Дженнер були розпущеним, а на обличчі був присутній невеликий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Найгірший", "ставте лайки, Зберігайте і діліться, щоб отримати масу любові і вдячності", " дуже мило !!!!!", "Дарує любов", ""вогонь», «це щось нереальне», «моя улюблена красуня", " ох, королева!",»бездоганні вигини, фантастика".

Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер блиснула досконалими формами в купальнику тілесного кольору.

Цього разу Кайлі позувала на старому знімку в купальнику тілесного кольору, крій якого дозволив поглянути на пружні сідниці. Зірка лежала на животі, показуючи шовкове тіло, а також тонку талію. Модель розпустила довге чорне волосся і закинула їх набік. Вона подивилася в камеру з-під пишних вій.

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