Известная модель Кайли Дженнер показалась в соблазнительном образе
На фото Кайли позирует в белых штанах с булавкой на зоне бикини и белой кофточке. Так как наряд был раскрытым, под ним можно увидеть белый мини-топ с большим декольте. Красотка дополнила образ украшениями на животике и шее, а на плече можно увидеть сумочку. Волосы у Дженнер были распущенными, а на лице присутствовал небольшой макияж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:
"Самый плохой", "Ставьте лайки, сохраняйте и делитесь, чтобы получить массу любви и признательности", "Очень мило !!!!!", "Дарит любовь", "«Огонь», «это что-то нереальное», «моя любимая красотка», «ох, королева!», «безупречные изгибы, фантастика».
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Сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер блеснула совершенными формами в купальнике телесного цвета.
В этот раз Кайли позировала на старом снимке в купальнике телесного цвета, крой которого позволил взглянуть на упругие ягодицы. Звезда лежала на животе, показывая шелковое тело, а также тонкую талию. Модель распустила длинные черные волосы и закинула их набок. Она посмотрела в камеру из-под пышных ресниц.
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