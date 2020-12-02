Відома українська телеведуча та колишня учасниця проєкту "Танці з зірками" Ольга Фреймут розповіла про своє особисте життя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Фреймут у соцмережі.

Так, у своїх сторіс телеведуча зізналася, як зародилася її любов з нинішнім чоловіком Володимиром Локотко.

Фреймут розповіла, що для того, щоб знайти собі чоловіка, їй довелося взяти ініціативу в свої руки. Завдяки урокам етикету Фреймут точно знала, як контролювати ситуацію.

"Коли я відчула, що подобаюся моєму майбутньому чоловікові, і сама вже в нього була закохана, довелося взяти ініціативу в свої руки. Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але я була впевнена в собі, бо завядки вивченню етикету знала, як контролювати ситуацію і отримати перемогу. Як справляти правильне враження, вести гарну цікаву розмову, бути кращою серед конкуренток", - зазначила вона.

Фреймут також зізналась, що в той період їй довелось на якийсь час відкласти любов до етикету.

"Мою любов до етикету довелося відкласти на деякий час, я навіть не думала займатися цим професійно, але у мене народжувалися дітки, були важливі, величезні телевізійні проєкти, запускалося моє видавництво. Але найрідніші продовжували дарувати мені книги з етикету, бо знали - це моя найбільша пристрать. І ось минулого року на мій день народження Володимир подарував мені навчання в Академії мрії..." - розповіла вона.

Свою історію Фреймут доповнила світлинами з сімейного альбому, де вона позувала в компанії Володимира і дітей - Злати, Валерія та Євдокії.

Нагадаємо, що Фреймут, що вилетіла з "Танців з зірками", обрушилася з тирадою на грішників і марнотратників життя: "Моя місія…".

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