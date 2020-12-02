Известная украинская телеведущая и бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут рассказала о своей личной жизни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Фреймут в соцсети.

Так, в своих сторис телеведущая призналась, как зародилась ее любовь с нынешним мужем Владимиром Локотко.

Фреймут рассказала, что для того, чтобы найти себе мужа, ей пришлось взять инициативу в свои руки. Благодаря урокам этикета Фреймут точно знала, как контролировать ситуацию.

"Когда я почувствовала, что нравлюсь моему будущему мужу, и сама уже в него была влюблена, пришлось взять инициативу в свои руки. Навязчивая женщина может быть вульгарной, но я была уверена в себе, потому что всегда знала, как контролировать ситуацию и одержать победу. Как производить правильное впечатление, вести хорошую интересную беседу, быть лучшей среди конкуренток", - отметила она.

Фреймут также призналась, что в тот период ей пришлось на время отложить любовь к этикету.

"Мою любовь к этикету пришлось отложить на некоторое время, я даже не думала заниматься этим профессионально, но у меня рождались детки, были важные, огромные телевизионные проекты, запускалось мое издательство. Но родные продолжали дарить мне книги по этикету, потому что знали - это моя самая большая страсть. И вот в прошлом году на мой день рождения Владимир подарил мне учебу в Академии мечты..." - рассказала она.

Свою историю Фреймут дополнила фотографиями из семейного альбома, где она позировала в компании Владимира и детей - Златы, Валерия и Евдокии.

Напомним, что Фреймут, вылетевшая из "Танцев со звездами", обрушилась с тирадой на грешников и расточителей жизни: "Моя миссия...".

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