Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась очередным уроком хороших манер
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга решила рассказать и показать, как правильно кушать бургер.
«Как правильно есть бургер? Брать в обе руки и кусать? Нет. Бургер разрезаем пополам. Приборы откладываем. Беремо половинку - и едим», - отметила Ольга.
Это вызвало бурную реакцию в сети. Не сдержала эмоций даже Оля Полякова.
«Издевательство! Бургер едят в перчатках целиком!», - написала в комментариях певица.
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Другие пользователи тоже не стали молчать. Совет Ольги вызвал сильное раздражение.
«Бургер, как и пицца - это «street food», такую пищу мы всегда едим руками. Использование вилки и ножа, при поедании «уличной еды» - это моветон!»,
«В Америке даже люди богаче вас руками едят бургеры»,
«Вообще-то правильно держать весь бургер руками в перчатках и фиксировать мизинцами его»,
«Бургер надо кушать с удовольствием, вгрызаясь от всей души, чтобы капал соус, можно причавкивать от наслаждения, а не вот это вот всё»,
«Это не как правильно есть бургер, а как ест Фреймут. И все наслаждение от бургеров точно не в таком поедании», - пишут люди.
Напомним, что Ольга Фреймут поразила новыми откровениями после вылета из "Танців з зірками": "Сами себе судьи".
Как сообщала Politeka, Фреймут разоткровенничалась о личном и показала, какой была до славы: "Друзья боятся со мной ужинать".
Также Politeka писала, что Винник растопил сердце неукротимой Фреймут, парочку подловили в гримерке «Танців з зірками»: «Мы с Олегом…».