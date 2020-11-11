Украинская телеведущая Ольга Фреймут после вылета из «Танців з зірками» продолжает бороться с хейтом, который обрушился на нее

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала видеообращение, в котором рассказала о своей миссии.

«Ваши сообщения, они не были короткими, либо какими. Они были длинными, очень обдуманными. Они помогли мне сориентироваться и убедиться в том, о чем я думала, но не была уверенна. Почему мне, человеку, который всю жизнь боролся за справедливость, за высокие стандарты в сфере обслуживания, и сейчас взялся за этикет, почему именно в мой адрес сыпется столько хейта», - задалась вопросом Фреймут.

Как известно, Ольга стала рекордсменкой нового сезона шоу по количеству негативных комментариев, которые оставляли под ее танцами. Зрители не подбирали выражений, описывая ее танцевальные способности.

«Моя миссия с этим хейтом и негативом бороться. Воспитывать себя, быть более лояльной к людям. Воспитывать тех, кто рядом и давать им возможность сделать мир удобнее. Это, наверное, и есть моя миссия. Я много говорила друзьям, и это моя жизненная позиция, что человек без цели - грешный. Когда вы просыпаетесь утром, едите, ничем полезным не занимаетесь, ложитесь спать - это неоправданное прожигание жизни», - подвела итог телеведущая.

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