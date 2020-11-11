Украинская телеведущая Ольга Фреймут после вылета из «Танців з зірками» продолжает бороться с хейтом, который обрушился на нее

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала видеообращение, в котором рассказала о своей миссии.

«Ваши сообщения, они не были короткими, либо какими. Они были длинными, очень обдуманными. Они помогли мне сориентироваться и убедиться в том, о чем я думала, но не была уверенна. Почему мне, человеку, который всю жизнь боролся за справедливость, за высокие стандарты в сфере обслуживания, и сейчас взялся за этикет, почему именно в мой адрес сыпется столько хейта», - задалась вопросом Фреймут.

Как известно, Ольга стала рекордсменкой нового сезона шоу по количеству негативных комментариев, которые оставляли под ее танцами. Зрители не подбирали выражений, описывая ее танцевальные способности.

Популярные статьи сейчас

"Прямо мужик в босоножках": грузная Волочкова в дерзком мини засветила обвисшие бока

Роман вспыхнул на "Танцях з зірками", влюбленные больше не скрывают чувств: "Ради нее я готов рвать всех"

"Наталья пока ты отдыхаешь тоже мальчиков сняла": Тарзана ловко проучили за предательств Королевой

"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці з зірками", Яма и Чапкис решили потрепать нервы
Показать еще

«Моя миссия с этим хейтом и негативом бороться. Воспитывать себя, быть более лояльной к людям. Воспитывать тех, кто рядом и давать им возможность сделать мир удобнее. Это, наверное, и есть моя миссия. Я много говорила друзьям, и это моя жизненная позиция, что человек без цели - грешный. Когда вы просыпаетесь утром, едите, ничем полезным не занимаетесь, ложитесь спать - это неоправданное прожигание жизни», - подвела итог телеведущая.

Напомним, что Ольга Фреймут показала красавчика-брата: редкий семейный кадр.

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут после вылета с «Танців з зірками» решила показать, как надо раздеваться: «Барышня никогда…».

Также Politeka писала, что скандальная Ольга Фреймут после вылета из «Танців з зірками» решилась на откровение: «Все эти месяцы я…».