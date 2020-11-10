Известная украинская ведущая Оля Фреймут, которая недавно вылетела из «Танців з зірками», поделилась важным советом по этикету для женщин

Знаменитость опубликовала новый пост с видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В нем Фреймут решила рассказать украинкам, как правильно снимать перчатки.

«Как по этикету снимать перчатки? Как удастся? Нет. Пальчик за пальчиком. Начинаем с мизинца, заканчиваем большим пальцем. Мужчина не может пожать женщине руку, не сняв при этом перчатку со своей правой руки. Если мужчина все же по каким-то причинам не может снять перчатку, тогда должен извиниться: «Простите за эту перчатку, добрый день ...». Барышня никогда не снимает перчатки для того, чтобы пожать кому-то руку. И не извиняется за это», - рассказала Фреймут.

В своем видео ведущая в стильном белом пальто наглядно продемонстрировала, как же все-таки нужно снимать перчатки.

Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост.

«Обожаю Олю за ее воспитанность», «Спасибо за такие полезные советы», «Хоть Вы, Олечка, что-то полезное расскажете! Смотрю и человеком себя чувствую! Спасибо!», - пишут люди.

Ранее Фреймут призналась, что после вылета из «Танців з зірками» едва справляется с хейтом, который обрушился на нее.

По словам Ольги, она решила почитать комментарии ради хороших отзывов, но наткнулась на негатив.

«Некоторые писали страшные вещи, которые даже не буду повторять. Обо мне писали, как о какой-то негодяйке, а я просто танцевала. Все эти месяцы я танцевала. Я выходила на паркет, преодолевая свой страх», - призналась Ольга, добавив, что ежедневно тренировалась, почти не видела детей и мужа.

Напомним, юная Ольга Фреймут до популярности и скандалов, появилось редкое фото.

Как сообщала Politeka, вылетевшая из "Танців з зірками" Фреймут откровенно рассказала о своем состоянии.

Также Politeka писала, что скандальная Фреймут после вылета из «Танців з зірками» решилась на откровение.