Телеведуча та екс-учасниця "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут продовжує вчити українців етикету

Зірка відома своєю витонченістю і ввічливістю, цьому і хоче навчити інших, пише Politeka.net.

У своєму Instagram зірка записує відеоуроки за деякими темами. Цього разу відома блондинка розповіла, чи варто говорити: "Смачного", коли людина вже почала їсти. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Ольга позувала в довгій сукні фіолетового відтінку з трояндою біля шиї.

"Чи обов‘язково казати «Смачного!»? Ні. Особливо, коли людина вже щось їсть, а їй доводиться відповідати. Так можна і вдавитися...Такі фрази як «bon appetit”, чи «enjoy”, характерні для Франції та США. В Україні доречно бажати «смачного» перед початком трапези. Ще до теми: неввічливо відсувати тарелю і казати: «Я наївся». І для моїх скептичних фоловерів - етикет рекомендує, а не нав‘язує", - написала Фреймут.

За п'ять хвилин кадри подивилися понад 3000 користувачів мережі.

"Клас так і знала!", "Мені завжди не комфортно, коли хтось так говорить, коли я їм", "в Італії за етикетом не прийнято говорити buon appetito", -написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 29 листопада пройшов фінал проєкту "Танці з зірками", в якому перемогла співачка Санта Дімопулос.

Нагадаємо, Ольга Фреймут зізналася, що будучи студенткою Львівського національного університету, перевелася на вільне відвідування і поїхала до Лондона автобусом.

"У Лондоні мені допомогла вижити дивна суміш характеру: нахабство і наївність. Я не знаю, як мене батьки відпустили, але я вміла переконувати", - розповіла зірка.

Нагадаємо, що Фреймут, що вилетіла з «Танців з зірками», обрушилася з тирадою на грішників і марнотратників життя: "Моя місія…»

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