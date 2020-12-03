Відома модель Кассандра Сьєнега з Playboy показала себе в незвичайному образі і розповіла про нього

На фото красуня позує в мініатюрному бікіні, яке складно не сплутати з ниточками. Дівчина ледве змогла закрити найпікантніше купальником, а рукою потягнула за мотузочку трусиків. На кількох знімках Кассандра показала свої апетитні форми з різних ракурсів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Виглядаю як скандальний маленький джедай", - написала зірка під фото.

"Чудова", "другий знімок, ого", "Гаряча Матуся", "Вау яка красуня", "так виглядаєш здорово, дитинко", "яка сексуальна мама, красива цитата", "завжди божественно, красиво", "чудова міс Кассандра любить твої губи", " безумовно найгарячіша в інстаграмі ... або де завгодно", "Я не знаю щодо корони, але у мене перехоплює подих", "ВАУ - мільйон разів - ВАУ", "любляча кохана красивого тіла".

Ми писали, що популярна американська модель журналу Playboy Кассандра Сьєнега вразила фігурою у відвертому купальнику.

На фото спекотна брюнетка позує на лежаку, демонструючи своє тіло у всій його красі. Для цього Кассандра вибрала яскравий помаранчевий купальник з дуже високою посадкою на стегнах, що надає пікантності образу моделі.

Нагадаємо, Кассандра Сьенега з Playboy без трусиків показала вершину насолоди

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з Playboy показала справжню пристрасть, блиснувши "півкулями" в бездонному декольте

А ще Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" не змогла прикрити ниточками бікіні апетитні " булочки"



