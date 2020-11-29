Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" похвасталась собой и задала вопрос

На фото Кассандра позировала в бикини из ниточек, которое практически ничего не прикрыло. Модель сидела спиной к камере на краю бассейна и хвасталась пышным "орешком". Волосы у красотки были распущенными, а образ звезда дополнила небольшим макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на аккаунт красотки в социальных сетях.

"Это МАСКА или БИКИНИ? Комментарий ниже!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Отлично выглядишь, CJ", "верх - маска, а низ - бикини, лол, заставляет нас пробовать странные вещи", "Ну, если это маска, то уж точно растягивается", "Королева", "Люблю тяжелые танцы и крепкие поцелуи", "но мне это нравится", "ты выглядишь потрясающе великолепно, если ты не против, что я так говорю", "Слишком миниатюрно", "Соблюдение принципов".

Сообщалось, что популярная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) повернуась спиной ради эффектного кадра в бикини.

Модель надела маленькое белье, которое скорее напоминало обычную тонкую полосочку салатовой ткани.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" томно выгнулась в бесстыжем купальнике, засветив самое сочное

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке

А еще Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье



