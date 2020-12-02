Известная модель Кассандра Сьенега, звезда Playboy, показала себя в максимально жарком образе

На фото Кассандра позировала в бикини, а волосы оставила распущенными. Красотка на стуле соблазнительно выгнулась и расставила ножки, показывая, что не смог спрятать маленький купальник на веревочках. На втором снимке девушка уже показала себя ближе и похвасталась пышной грудью, которая выпирала из бикини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Любите свои ногти", "Очень красивый вид", "Такая чертовская малышка", "Черт. Это была бы идеальная гребаная девушка", "Последний раз !!! Великолепно", "Я сейчас дома одна, мне страшно ((поговори со мной", "Самый плохой биск", "Всегда люби свою сияющую божественной красотой красотку ... сияющую солнцем", "ооо как это тяжело, когда я смотрю на это соблазнительное тело и красивое лицо".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) без стеснения показала пышный бюст в декольте.

На видео звезда предстала в джинсовом платье с огромным декольте.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" не смогла прикрыть ниточками бикини аппетитные "булочки"

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из Playboy избавилась от белья, примерив прозрачное платье

А еще Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" поиграла с фантазиями мужчин, оставшись в одной полосочке ткани



