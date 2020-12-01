Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) без стеснения показала пышный бюст в декольте

Модель постоянно соблазняет самыми жаркими и горячими размерами в платье с декольте, пишет Politeka.net.

Звезда радует своими большими размерами в разных откровенных нарядах. В этот раз красотка без стеснения показала бюст в камеру крупным планом (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На видео звезда предстала в джинсовом платье с огромным декольте, из которого выпирал пышный бюст. Огромная грудь едва ли не вывалилась из столь смелого выреза.

Сьенега начала видео с того, что подошла близко к камере и поиграла бюстом, который блестел от лосьона.

Позже красотка отошла от камеры и показала не только грудь, но и соблазнительные изгибы во всей красе.

Стоит отметить, что звезда сделала неяркий макияж, который лишь подчеркнул ее красоту.

За три часа видео собрало более 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали восхваляющие внешность комментарии.

"Фантастическая", - написал один из поклонников.

Напомним, Кассандра Сьенега надела крохотный лифчик, который скорее напоминал обычную тонкую полосочку салатовой ткани. "Белье" едва ли прикрывало самые интимные детали пышного бюста.

Также красотка была в крохотных трусиках-бикини. Она выставила аппетитные ягодицы, натянув трусики повыше.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега предстала в прозрачном платье с розовым оттенком, демонстрируя безупречные формы без белья. При этом образ знаменитость дополнила идеальной прической и практически невидимым макияжем.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".