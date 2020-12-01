Известная модель Кассандра Сьенега из Playboy показала себя в невероятно горячем образе

На фото Кассандра позировала в топике. Больше на девушке ничего не было. Красотка стояла довольно близко к камере, поэтому самое пикантное в зоне бикини осталось за пределами кадра. Волосы модель собрала в хвост, а рукой взялась за ягодицы, закрыв глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Удачного дня", "Шикарная и как всегда красивая девушка", "Ого, детка, ты выглядишь так красиво", "Я не вижу дна. Мне действительно интересно, что происходит внизу", "Твои глаза завораживают", "Больше лайков за это фото!", "Звучит как отличная идея", "Отлично выглядит", "Обожаю эту лучшую красотку !! Это такое чудесное отражение вашей яркой искрящейся чувственной красоты. Ты качаешь их во всех нарядах", "Надеюсь, с тобой все хорошо, сладкая. Хорошо выглядит".

Мы писали, что модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега без стеснения показала пышный бюст в декольте.

Звезда радует своими большими размерами в разных откровенных нарядах. В этот раз красотка без стеснения показала бюст в камеру крупным планом.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" не смогла прикрыть ниточками бикини аппетитные "булочки"

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