Известная модель Кассандра Сьенега из Playboy показала себя в необычном образе и рассказала о нем

На фото красотка позирует в миниатюрном бикини, которое сложно не спутать с ниточками. Девушка еле смогла закрыть самое пикантное купальником, а рукой потянула за веревочку трусиков. На нескольких снимках Кассандра показала свои аппетитные формы из разных ракурсов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Выгляжу как скандальный маленький джедай", - написала звезда под фото.

"Великолепная", "Второй снимок, ого", "Горячая мамочка", "Вау какая красотка", "Да выглядишь здорово, детка", "Какая сексуальная мама, красивая цитата", "всегда божественно, красиво", "Великолепная мисс Кассандра любит твои губы", "определенно самая горячая в инстаграмме ... или где угодно", "Я не знаю насчет короны, но у меня перехватывает дыхание", "ВАУ - миллион раз - ВАУ", "Любящая возлюбленная красивого тела".

Мы писали, что популярная американская модель журнала Playboy Кассандра Сьенега впечатлила фигурой в откровенном купальнике.

На фото жаркая брюнетка позирует на лежаке, демонстрируя свое тело во всей его красе. Для этого Кассандра выбрала яркий оранжевый купальник с очень высокой посадкой на бедрах, придающей пикантности образу модели.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy без трусиков показала вершину наслаждения

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