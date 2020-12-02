ПриватБанк розчарував клієнтів, але люди не втрачають надії, що їм все ж повернуть втрачені гроші

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну в розділі з відгуками з'явилися тривожні повідомлення: через банкомати і термінали українці втрачають тисячі гривень.

Так, один з обурених клієнтів через термінал для великих сум в одному з відділень столиці намагався покласти на картку 35 тисяч гривень, які, в підсумку, виявилися "з'їденими", але на карту так і не потрапили.

"Термінал прийняв, перерахував суму в 35000 грн і видав помилку та віддав карту. На чеку було написано помилка, сума залишилася в терміналі. З моменту подачі заявки пройшло 7 днів, ніякого рішення, оператори як роботи відповідають від слова "нічого" чекайте інкасацію, а вже пройшло 7 днів. Сума величезна. Це просто злодійство на території банку і банкоматами ПриватБанку. На сьогоднішній день питання не вирішене і гроші не зараховані на карту. Це просто знущання...", - йдеться у скарзі.

У подібній ситуації опинилася інша клієнтка. Щоправда, цього разу жінка намагалася не покласти, а зняти велику суму - 14 800 гривень.

"Банкомат почав відраховувати гроші (судячи зі звуків), прийшло повідомлення в Приват24 на мобільному, що гроші зняті і... з'явилося повідомлення на дисплеї банкомату, що зняття не вдалося на помаранчевому тлі. Шок. Сума-то не маленька, а на даний момент для мене навіть дуже велика", - поділилася Українка.

В обох інцидентах на гарячій лінії ПриватБанку відповідають, що потрібно чекати інкасацію протягом 7 днів.

"Для прийняття рішення за заявкою нам необхідно отримати звіт про залишок коштів у пристрої, інкасувати його", - йдеться у відповіді банку на сайті Мінфіну.

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