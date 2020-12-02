ПриватБанк разочаровал клиентов, но люди не теряют надежды, что им все же вернут потерянные деньги

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина в разделе с отзывами появились тревожные сообщения: из-за банкоматов и терминалов украинцы теряют тысячи гривен.

Так, один из возмущенных клиентов через терминал для больших сумм в одном из отделений столицы пытался положить на карточку 35 тысяч гривен, которые, в итоге, оказались "съедены", но на карту так и не попали.

"Терминал принял, пересчитал сумму в 35000 грн и выдал ошибку и отдал карту. На чеке было написано ошибка, сумма осталась в терминале. С момента подачи заявки прошло 7 дней, никакого решения, операторы как роботы отвечают от слова «ничего» ждите инкассацию, а уже прошло 7 дней. Сумма огромная. Это просто воровство на территории банка и банкоматами ПриватБанка. На сегодняшний день вопрос не решён и деньги не зачислены на карту. Это просто издевательство…", - говорится в жалобе.

В подобной ситуации оказалась другая клиентка. Правда, на этот раз женщина пыталась не положить, а снять крупную сумму - 14 800 гривен.

"Банкомат начал отсчитывать деньги (судя по звукам), пришло сообщение в Приват24 на мобильном, что деньги сняты и… появилось сообщение на дисплее банкомата, что снятие не удалось на оранжевом фоне. Шок. Сумма то не маленькая, а на данный момент для меня даже очень большая", - поделилась украинка.

В обоих инцидентах на горячей линии ПриватБанка отвечают, что нужно ждать инкассацию в течение 7 дней.

"Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет об остатке средств в устройстве, инкассировать его", - говорится в ответе банка на сайте Минфина.

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