Счета украинцев в ПриватБанке блокируются после попытки пройти верификацию

Об этом в жалобе рассказал недовольный клиент, опубликовав ее на Минфине под названием "Банк близок ко дну",

Ему пришло уведомление о необходимости пройти верификацию в мобильном приложении.

Но его счета сразу же блокируют по причине "финансирование терроризма".

"Фоткаю паспорт, нажимаю отправить и… тут же меня блокируют с формулировкой… мониторинг… финансирование терроризма… и прочая ересь! Переговоры в чате, общение на горячей линии как общение слепого с глухим. С роботом проще говорить. Прошу поясните причину? Сначала говорили вам перезвонят в течении 7 дней, что мне пришлют письмо на адрес, что я должен прийти в отделение и т.д., но никто ничего вразумительного о причинах", - недоумевает клиент.

По его словам, с момента блокировки прошло уже две недели, а на счетах ПриватБанк заблокировал около $2 тысяч.

"Говорю, на минуточку, живу сейчас за границей, пандемия, локдауны, до весны ни как, дайте хотя бы письмо на электронку — ноль реакции, других вариантов не предусмотрено!. А на счетах около 2 тысяч вечно зеленых в разных деньгах. Вот как «добрый банк» одним щелчком лишил меня моих же денег и средств сосуществования. Не послушал коллег бежать раньше подальше от этого стремительно падающего на дно банка", - резюмировал мужчина в своей жалобе.

Представитель ПриватБанка попытался оправдаться и заявил, что банк может блокировать счета только согласно законодательству.

"В своей деятельности банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности. Руководствуясь законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения" банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность получения собственных средств", - ответил он в комментариях под негативным отзывом.

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