ПриватБанк добавляет украинцам работы, а именно заставляет откладывать все дела и добиваться зачисления положенных за свой труд денег

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина в разделе с отзывами опубликована новая жалоба от клиента ПриватБанка. Женщина описала ситуацию, когда банк отказывается зачислять зарплату на ее счет.

По ее словам, история повторяется уже не первый месяц, и каждый раз ей приходится "с боем" добиваться выплаты.

"При наличии всех документов для выплаты зарплаты каждый месяц приходится звонить на горячую линию и просить зачислить зарплату. Случай такой — на предприятии работает наемный работник, для которого назначены льготы на выплату налогов. Нет ни одной причины задерживать выплату зарплаты. Справка предоставлена с июля 2020 по июль 2021. На этот раз причина отказа была — справка не с начала года, а с июля. В прошлый раз возврат был по причине одинаковых сумм платежек, хотя зачисление создавалось на разных работников. Основная причина — отсутствие справки, хотя она давно изначально подтянута к корпоративным документам предприятия. И каждый раз через несколько отказов все-таки зачисляют", - сообщила в своем обращении украинка.

В ПриватБанке дали разъяснение по поводу последнего отказа:

"Мы всегда придерживаемся действующего законодательства и ведем деятельность в соответствии с требованиями Национального Банка Украины. В данной ситуации, удовлетворить вашу просьбу не представляется возможным, ведь банк может принять только справки, действующие на данный момент и которые не является просроченными".

Ранее мы сообщали, другая клиентка ПриватБанка пожаловалась на пропажу 2300 гривен с зарплатной карточки. Деньги были переведены путем двух транзакций в приложении Приват24. Никаких подтверждений переводов при этом не было.

Женщина добавила, что деньги "упали" на чей-то "приватовский" счет, но вот имя мошенника банк отказывается назвать.

"Потому что банковская тайна. Просто нет слов", - резюмировала возмущенная клиентка.

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