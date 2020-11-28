Счета украинцев в "Приватбанке" резко блокируют и лишают доступа к деньгам

Один из клиентов в отзыве на портале "Минфин" пожаловался на проблемное обслуживание компании.

По словам пользователя, 27 ноября он решил оплатить услугу при помощи карты "Приватбанка", которую тут же заблокировали и потребовали обратиться к сотрудникам для разъяснений. Как оказалось, мужчина лишился доступа ко всем своим банковским счетам, не только карточным. Для разблокировки представитель банка посоветовал обратиться в отделение или попробовать разобраться через онлайн-чат.

Украинец связался со специалистом через чат, ответил на все необходимые вопросы. Ему пришлось сделать фото с паспортом и отправить его для проверки, после чего бот принялся повторно задавать вопросы. Как пишет клиент, в итоге его попросили отправиться в отделение банка, которое не работает на выходных, и решать вопрос там уже со следующей недели. Мужчина попросту лишился доступа к средствам, которые были ему срочно нужны.

"Этим банком невозможно пользоваться, как банком, а именно хранить в нем деньги, принимать платежи и отправлять их кому-то", - предупредил автор отзыва. "У меня открыт счет ФОП в этом банке. Карты ФОПа тоже заблокированы. Предприниматели, имейте в виду, что ваш счет могут мгновенно заблокировать и все".

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