Клиент не понимает, куда могли исчезнуть деньги после рассмотрения жалобы на возврат средств

Об этом он рассказал в своем отзыве, который был обнародован на портале Минфин.

По его словам, еще в октябре он оформил процедуру возврата средств за то, что некоторый интернет-сервис незаконно списал с его счета аванс за услуги.

Сам сервис признал незаконность своих действий и отменил подписку на предоставление услуг, но ПриватБанк так и не вернул средства на счет.

"Однако 25 ноября 2020г (месяц после подтверждения WIX.com) ПриватБанк сообщил, что в chargeback мне отказано. Несмотря даже на то что виновник сам согласился возместить средства. В результате где мои деньги не знают, нет ни денег, ни услуг сервиса WIX.com на горячей линии Привата ничем помочь не могут, пакет документов предоставить отказываются. Я даже не убежден, подавали ли они тот Chargeback в платежную систему или просто врут", - рассказал клиент в своей жалобе.

Он также отметил, что не желает больше сотрудничать с государственным ПриватБанком, который не возвращает ему деньги.

"Просто в шоке от этого банка. Буду переводить все платежи ФЛП на монобанк, там хоть какой-никакой адекват остался", - резюмировал он в своем отзыве.

"В случае, если сайт сообщил вам лично о готовности вернуть денежные средства, то рекомендуем обратиться к поддержке сайта для обсуждения способов возврата средств. Нам очень жаль, но по заявке получен отказ. Причина отказа заключается в том, что нам было отказано эквайером в возврате средств. Мы готовы предоставить вам все документы, чтобы вы смогли лично ознакомиться с информацией", - отреагировал на жалобу представитель банка в комментариях.

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