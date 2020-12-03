Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в неймовірно жаркому образі

На фото Гюль позує в білих трусиках і бюстгальтері на мотузочках. Красуня стояла біля басейну, а волосся залишила розпущеним. Фотографія вийшла дуже пікантною і спокусливою, адже Бахарі зовсім не соромилася показати свої апетитні форми, які не приховало бікіні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау, немає таких красивих персиків і такої красивої фігури, дорога, ідеальна фігура", "Ти така мила", "Краса і елегантність", "фігура супер-красуні", "дитинко, так добре", "хотів би я бути твоїм сусідом", "Ма, Мені подобається твоя фотографія, мені належить Зелена будівля позаду тебе. Майамі відмінний", "тотальна насолода", " Форма гітари така ... бро", " Любіть ваші божевільні вигини!".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, блиснула апетитним бюстом.

Варто відзначити, що її Instagram сповнений подібними знімками, на яких вона виставляє самі спокусливі обсяги без особливих сорому.

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