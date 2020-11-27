Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, порадовала стильным образом в красном мини-платье

Модель продолжает радовать поклонников новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. При этом в последнее время звезда начала публиковать более открытые фото, на которых позирует совсем без белья или же в микро-бикини, совсем не скрывающих достоинства. При этом ранее Гюль никогда не показывала довольно откровенных кадров.

На фан-аккаунтах часто появляются кадры, на которых Бахари позирует в модных нарядах, что обычно рекламирует. К примеру, на одном из таких фото Гюль позировала в красном мини-платье, что совсем не скрывало ее достоинств, а наоборот, подчеркивало их.

Шестой размер бюста в аккуратном декольте с небольшим вырезом выглядел весьма соблазнительно, а длинна самого платья смогла также показать ножки модели с удачного ракурса.

Вот что пишут в сети:

«Великолепно ❤️; красивая; Так потрясающе 😍; Горячий🔥🔥; Неповторимая «Абсолютно красивая»; Красный холодный; Совершенство ❤; Прекрасно 😍❤💋; Ты выглядишь так потрясающе; Великолепно 😍😍😍; Вы просто великолепны; Красиво 🌹; Красивая красивая 💙💙; Как прекрасно; Как ты выглядишь красиво; Да бомба !!! .. 💣 веет опасностью🔥😍💯👌; Великолепная😍🔥Сексуальная🔥🤤Красивая».

Мы также писали, что Гюль практически каждый день показывает в Инстаграм разные образы, которые примеряет во время отдыха.

Как видно на фото, красотка с пышными формами не переходит границ дозволенного, но любит демонстрировать грудь в глубоких декольте с оригинальными вырезами. При этом Бахари с трудом скрывает сами формы, ведь размеры ее бюста зачастую больше, чем маленькая ткань наряда, способная его прикрыть.

В черном платье с тоненькими вставками из ткани и дополнительным вырезом под бюстом Бахари выглядела очень соблазнительно, а ее удачный вечерник макияж с акцентом на глаза сделал образ еще более дерзким.

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