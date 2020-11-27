Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в дерзком образе

На фото Гюль позировала в комбинезоне с большим декольте, которое образовалось, когда красотка расстегнула наряд. Грудь прямо выпирала на фото, ведь белья не было, и можно увидеть большие торчащие точечки. Волосы у Бахари остались распущенными, а образ девушка дополнила босоножками. Модель на фото была на корточках, делая образ максимально дерзким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Принеси это дерьмо папе", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, детка, ты просто великолепна", "Мммм хорошо, черт!", "Красиво, соблазнительно, потрясающе", "Красивая девушка в мире", "Я люблю эту картину", "Чувственно соблазнительная", "Вы определенно самая горячая девушка в этой части вселенной! Не уверен насчет остальной вселенной, я еще не проверял там", "Соблазнительная мамочка".

Сообщалось, что Популярная модель Гюль Бахари порадовала вечерним кадром с новым образом.

В черном платье с тоненькими вставками из ткани и дополнительным вырезом под бюстом Бахари выглядела очень соблазнительно, а ее удачный вечерний макияж с акцентом на глаза сделал образ еще более дерзким.

Напомним, турецкая Кардашьян с трудом втиснула свои "холмы" в наряд с непристойным декольте

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