Українська співачка Настя Каменських, дружина продюсера Потапа, показала, як треба зустрічати зиму
Знаменита красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, зроблене на дорозі, передає Politeka.net. Вона вбралася в теплий комбінезон камуфляжного забарвлення, чорні рукавички, білі кросівки і такий же шапкою з брендовим написом "NK sport".
Настя Каменських сфотографувалася на тлі ще зелених дерев, широко розставивши руки і ноги в сторони. Вона зобразила впевнений вираз обличчя і продемонструвала, що тепер їй не страшні ніякі холоди.
"Цей запах морозного ранку... Відразу асоціації зі святами, дитинством і зимовим чарами ✨ і обов'язковим щорічним домашнім марафоном новорічних фільмів 😄 Мій топ - це, звичайно, «Один вдома»", - зізналася виконавиця в описі. - "А у вас? Діліться найулюбленішими фільмами і ставте лайк на коменти з фільмами, які дивилися!😍
І таким чином ми разом складемо нашу добірку кращих зимових фільмів!".
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Користувачі соцмережі в коментарях обговорили зимовий образ Насті Каменських, її зовнішній вигляд оцінив навіть зірка "Холостяка" Іраклі Макацарія:
"Краса"; "Ти народжувати взагалі збираєшся чи ні? 🤦"; "Крутяк!!!!! Фотка бомба!!!!"; "На місці принцеси👸 😍"; "Життєрадісна красуня".
Нагадаємо, що Каменських в сітчастих колготках вразила своїми габаритами, переборщивши з фотошопом: "Боже, що з ногами?».
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