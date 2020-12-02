Українська співачка Настя Каменських, дружина продюсера Потапа, показала, як треба зустрічати зиму

Знаменита красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, зроблене на дорозі, передає Politeka.net. Вона вбралася в теплий комбінезон камуфляжного забарвлення, чорні рукавички, білі кросівки і такий же шапкою з брендовим написом "NK sport".

Настя Каменських сфотографувалася на тлі ще зелених дерев, широко розставивши руки і ноги в сторони. Вона зобразила впевнений вираз обличчя і продемонструвала, що тепер їй не страшні ніякі холоди.

"Цей запах морозного ранку... Відразу асоціації зі святами, дитинством і зимовим чарами ✨ і обов'язковим щорічним домашнім марафоном новорічних фільмів 😄 Мій топ - це, звичайно, «Один вдома»", - зізналася виконавиця в описі. - "А у вас? Діліться найулюбленішими фільмами і ставте лайк на коменти з фільмами, які дивилися!😍

І таким чином ми разом складемо нашу добірку кращих зимових фільмів!".

Користувачі соцмережі в коментарях обговорили зимовий образ Насті Каменських, її зовнішній вигляд оцінив навіть зірка "Холостяка" Іраклі Макацарія:

"Краса"; "Ти народжувати взагалі збираєшся чи ні? 🤦"; "Крутяк!!!!! Фотка бомба!!!!"; "На місці принцеси👸 😍"; "Життєрадісна красуня".

Нагадаємо, що Каменських в сітчастих колготках вразила своїми габаритами, переборщивши з фотошопом: "Боже, що з ногами?».

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