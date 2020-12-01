Украинская певица Настя Каменских последовала примеру Потапа и стала детективом шоу «Маскарад»

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка объявила, что примет участие в шоу.

«Друзья, рада с вами поделиться новостью, что я стала детективом нереально популярного во всем мире шоу «Маска», который пройдет на канале @kanalukraina! Это адаптация всемирно известного шоу «The Masked Singer», которая покоряет зрителей во всех странах», - отметила Каменских.

Свой пост Настя сопроводила фотографией со съемок. На ней был одет необычный латексный костюм с серебристыми украшениями.

В комментариях к посту поклонники оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики. Зрители вспомнили, что недавно такое же шоу вышло на «1+1». Кстати, судьей в нем был муж Насти Потап. Артистка же станет судьей в конкурирующем проекте.

«А Потап не будет ревновать?», «Красивая», «Вау», «Настя, это любовь», «Класс», «Будет бомба», «Хорошо, что не на 1+1», «Серьезно?))) Он теперь будет на всех каналах?)) ну может эта адаптация выйдет более успешная, чем на 1+1)», «Главное чтоб это шоу не было таким же ужасным и некачественным как на 1+1», «Обязательно буду смотреть», «Ты просто крутая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских в сетчатых колготках поразила своими габаритами, переборщив с фотошопом: «Боже, что с ногами?».

Как сообщала Politeka, Каменских посреди улицы бесстыдно задрала платье, не оставив места для фантазии: "Ну и бомба".

Также Politeka писала, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "Очень вкусно...".