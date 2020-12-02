Відома російська співачка українського походження Наташа Корольова зізналась, що чекає на Діда Мороза і пообіцяла розповісти віршик

Як передає Politeka, відповідні сторіс з'явились на сторінці Корольової у соцмережі.

Так, в акаунті Корольової, яка зараз полетіла відпочивати, з'явилась серія сторіс, знятих у шоурумі московської дизайнерки Аніки Керімової.

"Я чекаю на Діда Мороза", - сказала Корольова.

На це подруги у неї запитали, чи загадала вона бажання, і співачка дала ствердну відповідь. Також у неї запитали, чи вивчила вона віршик.

"А віршик я вивчила. Ось ви підростіть, тоді я вам цей віршик розкажу. Він для дорослих, дівчата. А вам є 18? Вам можна такі вірші?" - запитала Корольова, демонструючи екстравагантний наряд і досить відкрите декольте.

Співачка зізналась, що скучила за подругами, а також пообіцяла "привезти сонечко".

Раніше повідомлялось, що Корольова показала, як їй робили афро-локони. Зірка на відео перебувала у майстра, яка займається її перефарбованим волоссям. Варто відзначити, що нова зачіска сильно була схожа на зачіску її коханого Тарзана. На таке перетворення співачки бурхливо відреагували її шанувальники, які не тільки розкритикували її нову зовнішність, але і вказали на постаріле обличчя.

Нагадавши, скандал зі зрадами Тарзана отримав продовження

Як повідомляла Politeka, Пікантне відео Тарзана з двома дівчатами, скандал отримав несподівану розв'язку

Також Politeka писала, що Наташа Корольова знайшла розраду в обіймах юного " тарзанчика".