Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева призналась, что ждет Деда Мороза и пообещала рассказать стишок

Как передает Politeka, соответствующие сторис появились на странице Королевой в соцсети.

Так, в аккаунте Королевой, которая сейчас улетела отдыхать, появилась серия сторис, снятых в шоуруме московской дизайнерши Аники Керимовой.

"Я жду Дедушку Мороза", - сказала Королева.

На это подруги у нее спросили, загадала ли она желание, и певица дала утвердительный ответ. Также у нее спросили, выучила ли она стишок.

"А стишок я выучила. Вот вы подрастите, тогда я вам этот стишок расскажу. Он для взрослых, девочки. А вам есть 18? Вам можно такие стихи?" - спросила Королева, демонстрируя экстравагантный наряд и достаточно открытое декальте.

Певица призналась, что соскучилась за подругами, а также пообещала "привезти солнышко".

Ранее сообщалось, что Королева показала, как ей делали афро-локоны. Звезда на видео находилась у мастера, которая занимается ее перекрашенными волосами. Стоит отметить, что новая прическа сильно походила на прическу ее возлюбленного Тарзана. На такое преображение певицы бурно отреагировали ее поклонники, которые не только раскритиковали ее новую внешность, но и указали на постаревшее лицо.

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