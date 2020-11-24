Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева попала в новый скандал

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, Королева открыла в Москве музыкальный театр, который по факту оказался салоном красоты. В результате артистка попала под суд, поскольку мэрия города потребовала забрать недвижимость.

Известно, что в доме №70/1 на Мосфильмовской улице размещены студия красоты Beauty Backstage и мужская парикмахерская Diamond. Местные жители подтвердили, что никаких спектаклей здесь никогда не было. Помещение действительно принадлежит певице, однако в настоящее время она сдает его в аренду.

При этом, согласно документам, в здании в течение всего времени находился музыкальный театр. Департамент городского имущества решил разобраться с ситуацией и отобрать недвижимость у певицы, а также подземный этаж в здании, которым владеет компания "Донстрой", документов на дополнительное сооружение у Королевой тоже не было.

Истцы утверждают, что у ответчика нет разрешения на строительство, а значит, отсутствуют и основания для регистрации права собственности в ЕГРН на данный объект. Однако суд нашел такие заявления необоснованными и не удовлетворил их, объяснив это тем, что "нет достоверных данных о совершении ответчиком или намерении совершить какие-либо действия, направленные на отчуждение имущества".

Сама же Наташа Королева заявила, что она уже устала от этих слухов.

"Телефон не умолкает: журналисты звонят без конца. Не беру трубку, потому что уже устала от безумного количества лжи. Вам ответственно заявляю: информация, попавшая в СМИ, не соответствует действительности. Никаких уведомлений или запросов со стороны мэрии города Москвы я не получала. Данное помещение официально зарегистрировано, первый этаж принадлежит компании "Донстрой", второй этаж помещения принадлежит мне, что официально, повторюсь, подтверждается всей необходимой документацией", - прокомментировала Королева.

Она также отметила, что у нее есть догадки о том, кто распускает о ней грязные слухи. Если поток лжи не закончится, она пообещала принимать соответствующие меры. Знаменитость убеждена, что на ее имени недоброжелатели попросту "зарабатывают грязные деньги".

Также певица отреагировала на новость о судебном процессе на своей странице в соцсети. Она запостила сторис, на котором отметила, что данная информация является фейком.

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