Тарзан вывел злоумышленников на чистую воду

Об этом пишет Газета.ру.

Так, Сергей Глушко обратился в полицию после того, как его начали шантажировать и вымогать огромную сумму денег.

Скорее всего, злоумышленники шантажировали стриптизера интимным видеороликом и требовали, чтобы он заплатил им 2 млн рублей.

Сам же Тарзан ранее подтвердил следователям, что такая видеозапись существует. Потребность в таких откровениях возникла после того, как Наташа Королева обратилась в полицию с заявлением о пропаже драгоценностей.

Речь, скорее всего, идет о видео, на котором видно, как Сергей Глушко изменяет своей жене сразу с двумя девушками.

И сегодня, 25 ноября, появилась информация, что силовики разоблачили шантажистов и задержали их "на горячем".

По информации LifeShot, их поймали во время передачи денег в одном из московских ресторанов.

"Для того, чтобы понять, кто вымогает у Сергея Глушко 2 ляма, полицейские провели "контрольную закупку" в одном из московских ресторанов. За деньгами туда явилась якобы обладательница компромата — некая 49-летняя Антонина С. Выяснилось, что дама — не имеет постоянного места жительства и прописки, а также официально не работает", - сказано в сообщении.

Более того, силовики задержали ее сообщницу - ей оказалась 21-летняя девушка.

"Обе они родом из Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", - резюмировали журналисты.

О скандале, в который вляпался Тарзан, мы еще рассказывали в сентябре.

Тогда выяснилось, что стриптизер привел домой любовниц, пока Наташа Королева отдыхала на курорте. После этого из московской квартиры звезд пропали украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро. Наташа Королева подала в суд на Анастасию Шульженко.

Напомним, разгоряченный Тарзан порезвился на пляже и ошеломил видом после измены Королевой.

Как сообщала Politeka, любовница Тарзана похвасталась новым достижением, ответочка Наташе Королевой

Также Politeka писала, что Тарзан сбежал от Королевой после скандала с любовницей и всполошил образом на пляже.