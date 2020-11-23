Российская певица Наташа Королева поделилась трогательным снимком с сыном Архипом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 47-летняя звезда опубликовала фото с парнем в честь Дня сыновей. Архип позировал в красном халате на голое тело, а Королева в красной рубашке. Сын нежно обнял маму, стоя за ее спиной.
«Хочу поздравить всех мамочек с днём сыновей, хоть это и неофициальный праздник! Архип, мой любимый Архип, спасибо тебе, за то, что ты у меня есть», - написала певица, добавив, что быть мамой – огромное счастье.
За день пост артистки собрал почти 80 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Молодой Тарзанчик», «Красавец вырос», «Копия папы», «Сын очень красивый», «Яблочко от яблоньки... Красивый мальчик. С днём сыновей, Наташа», «Может мне кажется, что Архип похож на Николаева Игоря? А так очень красивое фото», «Мама выглядит молодо) С виду, как брат с сестрой смотритесь», «Они наши самые любимые мужчины!», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что у Наташи Королевой очень близкие и доверительные отношения с сыном. После измен Тарзана и публичных скандалов она находит утешение в лице своего подрастающего сына.
Напомним, что Наташа Королева обнажила зону декольте по максимуму, ответив на измену Тарзана.
Как сообщала Politeka, полуголый сын Наташи Королевой и Тарзана смутил видом, прижавшись к матери: "Да он копия Серега".
Также Politeka писала, каким Тарзан был до скандальной славы и брака с Наташей Королевой, узнать сложно: "Страшилище такое...".