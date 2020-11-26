После измен Тарзана, в которых он публично признался, многие люди решили попытать счастье и заработать на звездной паре деньги

Так, недавно, Сергей Глушко обратился в полицию, заявив, что его шантажируют и вымогают у него деньги. Силовикам удалось задержать при передачи денег двоих женщин: 49-летнюю Антонину и 21-летнюю сообщницу Екатерину.

Как пишет МК.ru, молодую девушку, которая учится в ГИТИСе, завербовала случайная знакомая Антонина. Она убедила девушку притвориться незаконнорожденной дочерью Тарзана. По словам Антонины, около 20 лет назад у нее была тайная связь с Глушко. Кроме этого, у женщины якобы сохранилось видео с оргиями, в которых он участвовал. Этими видео женщина и пыталась шантажировать звезду.

Екатерина убеждает, что сначала вся история выглядела как пиар, но затем Антонина слишком далеко зашла. По словам Кати, сама она с Тарзаном не знакома и даже не виделась с ним. Все переговоры осуществляла Антонина. Юная актриса была уверена, что получит деньги от телеканала, на котором притвориться дочкой Глушко. Позже она узнала, что деньги требуют с самого артиста.

Девушка рассказала, что вымогательница буквально слетела с катушек, заявляя, что Тарзан ее все еще любит. Сама Екатерина была в шоке от происходящего.

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