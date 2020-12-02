Солістка The Hardkiss і фіналістка проекту "Танці з зірками" Юлія Саніна приголомшила одкровенням після завершення шоу

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка згадала про те, як пройшли останні 14 тижнів її життя, опублікувавши кілька фото в своєму мікроблозі в Instagram. На кадрах Юлія постала в сценічних образах разом з партнером по танцях Дмитром Жуком.

Нагадаємо, фінал "Танців" цього року був вельми несподіваним. Головна конкурентка Саніної, яка й стала переможницею, Санта Дімопулос раптово відмовилася від кубка, заявивши, що Юлія більше заслуговує перемоги, оскільки навчилася танцювати з нуля, і віддала кубок їй. Та, в свою чергу, також відмовилася від нагороди зі словами, що друге місце для неї - прекрасний результат. У підсумку, продюсери шоу назвали переможцями обидві пари і видали два кубки. Саніна вирішила виставити свій на аукціон.

У пості солістка The Hardkiss розставила всі крапки, розповівши про страхи, розчарування, але в той же час задоволення та подяку. Дівчина не приховувала емоційної напруги, почавши свій спіч зі слів "дива не сталося".

"Може бути тому, що ми все-таки живемо в реальному світі, а не в казці️️ 🧚🏼‍♀️. Озираючись назад, точно скажу, що не шкодую ні про що. Кожна хвилина шоу дала мені так багато досвіду, почуттів і особистісного зростання, на які у інших йдуть роки", - поділилася Саніна.

Зірка також додала, що оголошення результатів для неї "було, як у тумані".

"Ми з Дімою говорили про важливе для нас, потім говорила Санта, потім чужий кубок опинився в моїх руках і був поставлений на підлогу... Мені не потрібні чужі кубки, коли у мене є така любов❤️", - підсумувала Юлія.

Користувачі кинулися коментувати: одні підтримали артистку, інші досі дивуються, чому вона відмовилася від кубка.

"Ти і так була Космосом для нас🌌 а тепер ти Всесвіт, який вмішає в собі безліч безмежних космосів! Любимо і дуже цінуємо ❤️"

"Як жити по неділях тепер без вас? 💔"

"Юля, ви найчуттєвіша, неймовірна і чудова пара за всі сезони танців❤️ я ще ні за кого так не переживала і не голосувала, як за вас. Обожнюю вас всім серцем, для нас ви номер 1. 🤍"

"Юльчик, наше натхнення і любов. Ви неймовірна людина, яка за 14 ефірів навчилася танцювати з 0. Для нас всіх ви вже переможниця, боєць. І давайте будемо чесними, всі знають хто є справжнім переможцем цього проекту, а для того, щоб це продемонструвати той кубок не потрібен. Ми вас підтримуємо, ви молодчинка ☺ ❤️"

"Юль, як це дива не сталося, якщо ти - диво!?) Будь ласка, пам'ятай про це завжди! Ти змогла!"

"Віддати свій кубок - це був такий благородний жест з боку Санти, але ви так дивно відреагували на нього, нешанобливо поставили на підлогу.. Не дуже приємно було дивитися. 🙄"

"Як красиво, з душею, чесно, щиро все сказано🔥. З вашою особистою перемогою - це важливіше кубків!!!!"

Нагадаємо, що розкішна Саніна в корсеті розкрила свої плани на чвертьфінал "Танців з зірками": "будемо палити".

Як повідомляла Politeka, Саніна зізналася, що відчуває після поразки на «Танцях з зірками».

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