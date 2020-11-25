Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала нежную любовь со своим мужем-гитаристом Валерием Бебко

Участники популярного коллектива снялись в новом клипе на песню "Все було так" и выложили фрагмет в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз). По сюжету музыканты сыграли влюбленную пару, которой являются и в жизни.

Во время съемок группа пригнала лимузин в кукурузное поле и оставила его на вытоптанном участке. На опубликованном фрагменте Юлия и Валерий забрались на крышу автомобиля и легли, прижавшись головами друг к другу. Спев свою вокальную партию, певица повернулась к супругу и нежно его поцеловала.

Пользователи социальной сети в комментариях выразили впечатления от новой работы и образов звездной пары:

"Валерчик, вы с Юлей - талантище!!! Музыка, слова, клип- на высоте!!! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️ и Данька, самое прекрасное в этом клипе!!! 😍❤️"; "Сильно!!!!... До мурашек....❤️"; "Валера ты гений👍 Оскар давно пора! Вы как Голливудские Актёры. Очень мощно и атмосферно❤️❤️❤️"; "Обожаю Вас! Вы суперсемейка!"; "Так нежно и чувственно"; "Не могу насмотреться и наслушаться 😍 как же это мощно и красиво"; "До мурашек по коже, так хочется встретить свою любовь и делать друг друга счастливыми всю жизнь💞🎉❤️😍"; "Так приятно видеть проявления чувств двух замечательных людей)"; "Волшебно, чувственно, искренне. А концовка клипа просто довела до слёз ❤️ маленький плод любви"; "Что же вы делаете... сердце на куски 💔💔💔 Слёзы с первого кадра".

Ранее Валерий Бебко, который также является креативным продюсером группы, рассказал о проблемах в отношениях со своей знаменитой женой. Во время интервью в программе "ЖВЛ" он признался, что ревновал Юлию Санину к ее партнеру по "Танцям з зірками" - Дмитрию Жуку. По словам Валерия, ему приходится подавлять свои чувства, ведь для его любимой очень важен этот проект.

Напомним, роскошная Санина в корсете раскрыла свои планы на четвертьфинал "Танців з зірками": "Будем жечь"

Как сообщала Politeka, страдающий от ревности муж Саниной из «Танців з зірками» поставил условие жене: «Он видит, что я счастлива…».

Также Politeka писала, что беда случилась с Саниной из "Танців з зірками": "Врачи запретили танцевать и...".