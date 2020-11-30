Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая заняла второе место в шоу «Танці з зірками», прервала молчание и заговорила о своих чувствах

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 30-летняя звезда опубликовала пост, в котором поблагодарила своих поклонников за поддержку и любовь. Санина подчеркнула, что не считает себя проигравшей.

«Шоу завершилось! Достойное второе место, мы принимаем его с честью», - подписала пост Юлия.

Как известно, в финале шоу победительницей признали Санту Димопулос, однако артистка решила отдать свой кубок победителя Саниной. Санта заявила, что настоящая победительница Юлия, потому что она не умела танцевать до участия в проекте. Санина решила прокомментировать этот поступок у себя в сторис.

«Второе место – это прекрасный результат для человека, который никогда не умел танцевать и научился прямо у вас на глазах. Мы не собираемся называть себя победителями. Это мне абсолютно не нужно», - отметила звезда.

В комментариях Юле и Дмитрию Жуку оставили массу слов поддержки.

«Юля, ты лучшая! Вышли с Димой победителями из этого цирка», «Вы достойны только первого места», «Юля победа изначально должна была быть ваша! Ни за что не поверю, что за Санту больше голосовали. Вы крутая. Такой рост в танцах просто», - пишут пользователи сети.

Напомним, что страдающий от ревности муж Саниной показал силу своей любви, у Жука нет шансов: "Оскар давно пора!".

Как сообщала Politeka, скандальная Ольга Фреймут не выдержала после победы Димопулос: «Даже не представляла, что люди могут…».

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос смешали с грязью после ее поступка в адрес Саниной: "Развели народ!".