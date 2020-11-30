Финал шоу «Танці з зірками» ошеломил зрителей и вызвал волну возмущения
Поклонники шоу наперебой пишут о том, что не верят в правдивость результатов. Зрители уверены, что победу отдали нечестно.
«У вас голосование было в сторис за Юлю 81% и за Санту 19 😂😂а победила Санта . Выводы делайте сами», «Юля намного лучше танцевала Санты!!!», «Победитель один, победа Юлина! По логике, то кубок и Наде дадите? Бред», «Не поверю, что за Санту проголосовало больше людей, чем за Юлю...», «Юля победитель, никакая не Санта», «Юлия Санина настоящая победительница», - пишут в Сети на странице шоу.
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Кроме того, многих неприятно удивило, что победительница Санта Димопулос решила разделить первое место с Юлией Саниной.
«Какие на*рен 2 победителя? Не чудите там! Вы развели народ на деньги опять. 2-х победителей не бывает», «Странный жест от Санты. Не думаю, что Юля в нем нуждалась. Да и по отношению к зрителям это как-то...», «Как будто 95 квартал посмотрела 😂», «К сожалению, я разочаровался проектом», «Вы пробили дно», - возмущаются зрители.
Напомним, Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на «Танцях з зірками».
Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что Димопулос разрыдалась перед эфиром "Танців з зірками", откровенное признание: "Здесь нет победителей"