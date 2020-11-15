Участница шоу «Танці з зірками» Юлия Санина показала новый атмосферный образ перед новым эфиром

Солистка группы The Hardkiss в преддверии нового выпуска популярного танцевального шоу опубликовала новое фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом снимке исполнительница позирует в роскошном черном платье с открытыми плечами. Особенностью наряда стал его верх в виде корсета и очень пышная юбка. Дополняют образ Саниной массивные украшения. Певица позирует, окруженная загадочной дымкой.

«Интересный эфир «Танці з зірками» грядет. Я знаю, что вы со мной. Мы будем жечь сегодня паркет для вас», - написала исполнительница.

Ее поклонники тут же принялись комментировать новый пост.

«Юля! Жги! Мы с тобой», «красота неземная», «Юля, мы с вами всей The Hardkiss Family! Жгите!», «Юля! У тебя все получится! Ты - Талант! В финал! Голосуем постоянно!», «Классная... живая эмоция», «Вы лучшая пара на "Танцах со звёздами''!», «Давай, трудяжка, порви то паркет!!!», «Болею за тебя! Лучшая!!! Желаю терпения и конечно же победы!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Санина рассказала, как ее муж относится к танцам.

Муж и коллега Юлии по группе The Hardkiss Валерий Бебко познакомился с Дмитрием Жуком (партнер Юлии) и его женой до начала шоу.

По словам Саниной, после первого эфира у нее был серьезный разговор с Валом, который посчитал, что танец был сильно откровенный. Впрочем, Юлия объяснила мужу, что на сцене она актриса, а танцы далее в проекте будут еще более откровенными.

Напомним, фаворитка Тины Кароль на "Танцях з зірками" оказалась в объятьях экс-мужа Билык: «Это просто вау».

Как сообщала Politeka, страдающий от ревности муж Саниной из «Танців з зірками» поставил условие жене: «Он видит, что я счастлива…».

Также Politeka писала, что у Надежды Мейхер новый партнер на "Танцях з зірками", пророчат провал.