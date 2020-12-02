Солистка The Hardkiss и финалистка проекта "Танці з зірками" Юлия Санина ошеломила откровением после завершения шоу

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда вспомнила о том, как прошли последние 14 недель ее жизни, опубликовав несколько фото в своем микроблоге в Инстаграм. На кадрах Юлия предстала в сценических образах вместе с партнером по танцам Дмитрией Жуком.

Напомним, финал "Танців" в этом году был весьма неожиданным. Главная конкурентка Саниной, которая и стала победительницей, Санта Димопулос внезапно отказалась от кубка, заявив, что Юлия больше заслуживает победы, поскольку научилась танцевать с нуля, и отдала кубок ей. Та, в свою очередь, также отказалась от награды со словами, что второе место для нее - прекрасный результат. В итоге, продюсеры шоу назвали победителями обе пары и выдали два кубка. Санина решила выставить свой на аукцион.

В посте солистка The Hardkiss расставила все точки, рассказав о страхах, разочаровании, но в то же время удовольствии и благодарности. Девушка не скрывала эмоционального напряжения, начав свой спич со слов "чуда не произошло".

"Может быть потому, что мы все таки живем в реальном мире, а не в сказке🧚🏼‍♀️. Оглядываясь назад, точно скажу, что не жалею ни о чём. Каждая минута шоу дала мне так много опыта, чувств и личностного роста, на которые у других уходят годы", - поделилась Санина.

Звезда также добавила, что объявление результатов для нее "было, как в тумане".

"Мы с Димой говорили о важном для нас, потом говорила Санта, потом чужой кубок оказался в моих руках и был поставлен на пол... Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь❤️", - подытожила Юлия.

Пользователи кинулись комментировать: одни поддержали артистку, другие до сих пор удивляются, почему она отказалась от кубка.

"Ты и так была Космосом для нас🌌 А теперь ты Вселенная, которая вмешает в себе множество безграничных космосов! Любим и очень ценим ❤️"

"Как жить по воскресеньям теперь без вас? 💔"

"Юля, вы самая чувственная, невероятная и чудесная пара за все сезоны танцев❤️ я ещё ни за кого так не переживала и не голосовала, как за вас. Обожаю вас всем сердцем, для нас вы номер 1. 🤍"

"Юльчик, наше вдохновение и любовь. Вы невероятная человек, который за 14 эфиров научилась танцевать с 0. Для нас всех вы уже победительница, боец. И давайте будем честными, все знают кто является настоящим победителем этого проекта, а для того, чтобы это продемонстрировать тот кубок не нужен. Мы вас поддерживаем, Вы молодчинка🙌❤️"

"Юль, как это чуда не произошло, если ТЫ - ЧУДО!?) Пожалуйста, помни об этом всегда! Ты смогла!"

"Отдать свой кубок - это был такой благородный жест со стороны Санты, но Вы так странно отреагировали на него, неуважительно поставили на пол.. Не очень приятно было смотреть. 🙄"

"Как красиво, с душой, честно, искренне всё сказано🔥. С Вашей личной победой- это важнее кубков!!!!"

Напомним, что роскошная Санина в корсете раскрыла свои планы на четвертьфинал "Танців з зірками": "Будем жечь".

Как сообщала Politeka, Санина призналась, что чувствует после поражения на «Танцях з зірками».

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос смешали с грязью после ее поступка в адрес Саниной: "Развели народ!".