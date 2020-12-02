Переможниця " Танців з зірками» Санта Димопулюс розповіла, як позначилися на її стані інтенсивні тренування

Одного разу вона навіть зомліла і дівчині знадобилася крапельниця, передають «Факти».

"Це сталося в парадному, під кінець проекту. Я поверталася після примірки вже за північ. До цього у нас з партнером було кілька днів виснажливих і довгих репетицій. Я моторошний перфекціоніст і можу тренуватися на знос, поки не побачу ідеальний результат, не завжди можу вчасно зупинитися. Загалом, безсонні ночі, фізична втома і емоційне виснаження призвели до непритомності. Але я швидко прийшла в себе. Мені поставили крапельницю, і репетиції поновилися», - розповіла зірка.

Санта розповіла, що тренування тривали від п'яти до п'ятнадцяти годин на добу. Частенько починали вранці і виїжджали із залу після 12 ночі.

Розслабитися артистка дозволяла собі тільки в понеділок. Співачка могла трохи відновитися і побути з рідними.

"По понеділках намагалася висипатися, а починаючи з вівторка і до кінця тижня по 4-5 годин на добу. Хоча намагалася знаходити час на сон, так як при такому режимі відновлюватися дуже важливо. Після десятого ефіру спати стало дуже складно - від перевтоми не могла заснути і постійно прокручувала в голові танці. А ніч напередодні суперфіналу була практично безсонною", - каже учасниця шоу.

Виснажливі тренування вимагали спеціального харчування. У раціоні переважали вуглеводи. Вона брала з собою їжу на репетиції.

За час проекту зірка скинула 8 кілограмів.

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