На последнем эфире шоу "Танці з зірками" всплыл интересный момент из семейной жизни Санты Димопулос
Как передает Politeka.net, на шоу Санту пришел поддержать сын ее мужа Тим, который живет вместе с ними. Перед танцем он дал интервью Тине Кароль, в котором высказал слова поддержки своей мачехе.
«Она очень красиво танцует. Я думаю, она очень бы хотела выиграть. Она даже танцует, когда готовит нам кушать», - рассказал парень.
Тина обратила внимание на то, что парень говорит с акцентом, и спросила, его, разговаривает ли он на английском. Тим ответил, что в семье они общаются только на иностранном языке.
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«Только на английском, only English», - подчеркнул парень, хвастаясь необычным экспериментом, который практикуют в их семье.
В комментариях стали восхищаться парнем, оставляя слова поддержки Санте.
«Похвально, что говорят дома на английском! Красивая семья!», «Какой красивый и умный сын у мужа Санты! Думаю, они красивая и хорошая семья, если сын уже называет ее мамой!) Успеха вам и победы в шоу!», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что Тим уже появлялся на семейном эфире. Тогда он с младшим сыном Санты станцевал с певицей целый номер.
«Это же надо так танцевать, всей семьёй. Круто», «до слез как трогательно! постановка просто потрясающая!», - похвалили звезду.
Напомним, что Санта Димопулос обтянула формы тесным нарядом и соблазнила движениями: мечта мужчин.
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