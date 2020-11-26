На последнем эфире шоу "Танці з зірками" всплыл интересный момент из семейной жизни Санты Димопулос

Как передает Politeka.net, на шоу Санту пришел поддержать сын ее мужа Тим, который живет вместе с ними. Перед танцем он дал интервью Тине Кароль, в котором высказал слова поддержки своей мачехе.

«Она очень красиво танцует. Я думаю, она очень бы хотела выиграть. Она даже танцует, когда готовит нам кушать», - рассказал парень.

Тина обратила внимание на то, что парень говорит с акцентом, и спросила, его, разговаривает ли он на английском. Тим ответил, что в семье они общаются только на иностранном языке.

«Только на английском, only English», - подчеркнул парень, хвастаясь необычным экспериментом, который практикуют в их семье.

В комментариях стали восхищаться парнем, оставляя слова поддержки Санте.

«Похвально, что говорят дома на английском! Красивая семья!», «Какой красивый и умный сын у мужа Санты! Думаю, они красивая и хорошая семья, если сын уже называет ее мамой!) Успеха вам и победы в шоу!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Тим уже появлялся на семейном эфире. Тогда он с младшим сыном Санты станцевал с певицей целый номер.

«Это же надо так танцевать, всей семьёй. Круто», «до слез как трогательно! постановка просто потрясающая!», - похвалили звезду.

Напомним, что Санта Димопулос обтянула формы тесным нарядом и соблазнила движениями: мечта мужчин.

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