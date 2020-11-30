Такого в шоу еще не было

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая заняла второе место в шоу «Танці з зірками», рассказала, что будет с кубком победителя

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда записала сторис, в которых поблагодарила своих поклонников за поддержку, а также рассказала, что думает о сложившейся ситуации.

Напомним, что в финале шоу победила певица Санта Димопулос. Во время своего прощального слова она отказалась от победы, отдав кубок победителя Юлии. Санта заявила, что Санина - настоящая победительница, поскольку научилась танцевать с нуля. Юлия от награды отказалась, заявив, что второе место для нее прекрасный результат.

«Мы не собираемся называть себя победителями. Это мне абсолютно не нужно», - заявила Санина.

Она также рассказала, что придумала, как поступить с кубком победителя, который остался без хозяина.

«Я очень счастлива, что мне пришла в голову эта идея разыграть на аукционе этот кубок и отдать деньги на благотворительность. Скоро телеканал «1+1» поможет с этой затеей, поможет все это организовать», - поделилась Юлия новостью с фанатами.

Она также попросила поклонников не хейтить Санту и ее за произошедшее. Как известно, в сети набросились на Санту, заявив, что ее победа несправедлива. Как показывает опрос в Инстаграм проекта, победить с большим отрывом должна была Юлия Санина.

Напомним, что продюсеры шоу назвали победителями обе пары.

Во время "Сніданка на 1+1" продюсер шоу Владимир Завадюк заявил, что победителями станут и Санта, и Юлия.

«Учитывая, что Юля показала невероятный прогресс на проекте, мы решили поддержать эту инициативу и разделить победу — вручить впервые сразу два кубка двум парам победителей», - заявил он.

Санта заявила, что на проекте нет победителя, поскольку победителями являются все, кто работал 14 недель на шоу. Юля же, в свою очередь, предложила отдать кубки на благотворительность.

Напомним, что роскошная Санина в корсете раскрыла свои планы на четвертьфинал "Танців з зірками": "Будем жечь".

Как сообщала Politeka, Санина призналась, что чувствует после поражения на «Танцях з зірками».

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос смешали с грязью после ее поступка в адрес Саниной: "Развели народ!".