Хореограф Макс Леонов, который вместе с певицей Сантой Димопулос стали победителями в шоу "Танці з зірками", все-таки сказал свое последнее слово

Танцора зацепил "скомканный" финал и то, что ему не дали высказаться после того, как Санта решила отдать кубок победителя паре, занявшей второе место: Юлии Саниной и Дмитрию Жуку.

Как передает Politeka.net, свое последнее слово Леонов высказал в микроблоге в Инстаграм.

"Победа без слов. Очень смешанные чувства меня посещали вчера, особенно в конце эфира... Финал без зрителей - странное ощущение. Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему. Но от того обстановка становится ещё более загадочной. А теперь о самом интересном. К сожалению, сказать своё слово благодарности всем причастным к проекту, мне не дали. Ведь благо дарить - самое лучшее, что можно сделать. Значит последнее слово осталось за мной 🤘😎 @santadimopulos ты неотъемлемая часть всей этой большой и интересной истории, тебе отдельный поклон за все то, что было между нами на паркете. Ты неповторима. Будь ей. Таких испытаний в моей жизни не было. И я благодарен вселенной за этот челлендж. Прежним не буду никогда 😈", - поделился Леонов.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное. Многие выразили обиду за хореографа, не понимая поступка Димопулос.

"Вы лучшие! 🔥 Так было с первого эфира. Восхищаюсь Вашей парой! Тоже заметила, что Вам не дали сказать финальное слово. Стало обидно. Вам и так не так уж много давали сказать за весь проект"

"Я знала, что вы победите! Вы достойны кубка! Поздравляю и очень рада вашей победе! А то что слово не дали сказать, так это не красиво!!!! Вообще, в конце всё очень сжали, какой-то не правильный был финал, очень разочаровал! Но главное то что вы победили! Ура!🤗"

"Молодці! Фінал дуже затягнули, я навіть до кінця не додивилася до кінця. У фіналі по всім танцям ви були сильніші, тільки хіп-хоп підвів. А ось ідея віддати кубок така собі, це ніби ви визнали свою поразку..."

"Поздравляем👏👏👏 Хамством было с их стороны не дать тебе слово. Надя базикала очень долго"

"Максим,Вы достойны этой победы, я болела за вашу пару. Но как повела себя Санта, для многих оказалось странно и непонятно. Отдать кубок,зачем? Может она и хотела с лучших мотивов, но этим унизила только Юлю, в итоге получился не финал, а не пойми что"

Напомним, Димопулос заявила, что Санина - настоящая победительница, поскольку научилась танцевать с нуля, и отдала кубок ей. Юлия от награды, в свою очередь, тоже отказалась, заявив, что второе место для нее прекрасный результат. В итоге, продюсеры шоу назвали победителями обе пары.

Напомним, что роскошная Санина в корсете раскрыла свои планы на четвертьфинал "Танців з зірками": "Будем жечь".

Как сообщала Politeka, Санина призналась, что чувствует после поражения на «Танцях з зірками».

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос смешали с грязью после ее поступка в адрес Саниной: "Развели народ!".