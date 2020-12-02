Победительница «Танців з зірками» Санта Димопулюс рассказала, как сказались на ее состоянии интенсивные тренировки

Однажды она даже упала в обморок и девушке понадобилась капельница, передают «Факты».

«Это случилось в парадном, под конец проекта. Я возвращалась после примерки уже за полночь. До этого у нас с партнером было несколько дней изнуряющих и долгих репетиций. Я жуткий перфекционист и могу тренироваться на износ, пока не увижу идеальный результат, не всегда могу вовремя остановиться. В общем, бессонные ночи, физическая усталость и эмоциональное истощение привели к обмороку. Но я быстро пришла в себя. Мне поставили капельницу, и репетиции возобновились», - рассказала звезда.

Санта рассказала, что тренировки длились от пяти до пятнадцати часов в сутки. Частенько начинали утром и выезжали из зала после 12 ночи.

Расслабиться артистка позволяла себе только в понедельник. Певица могла немного восстановиться и побыть с родными.

«По понедельникам старалась высыпаться, а начиная со вторника и до конца недели по 4−5 часов в сутки. Хотя пыталась находить время на сон, так как при таком режиме восстанавливаться очень важно. После десятого эфира спать стало очень сложно — от переутомления не могла уснуть и постоянно прокручивала в голове танцы. А ночь накануне суперфинала была практически бессонной», - говорит участница шоу.

Изнурительные тренировки требовали специального питания. В рационе преобладали углеводы. Она брала с собой еду на репетиции.

За время проекта звезда сбросила 8 килограммов.

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