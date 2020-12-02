Поп-король Філіп Кіркоров закотив знатну вечірку з нагоди 9-річчя дочки Алли Вікторії: карантин карантином, а день народження - це святе

На святі у Кіркорова засвітилися Ані Лорак з донькою Софією, Сергій Лазарєв з сином Микитою і навіть Яна Рудковська з сином Сашею, або Гном Гномичем, а також Бузова з нареченим Давою та інші.

Хто не був помічений на заході, де зібралася добра половина російського шоу-бізу, так це діти колишньої дружини Кіркорова Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна, двійнята Гаррі та Ліза.

Можливо, батьки побоялися відпустити семирічних малюків через карантин. Хоча, за словами Лазарєва, на вечірці нібито дотримувалися всіх заходів безпеки. Без масок гості сиділи тільки за столами. Правда, той же Лазарєв співав в обнімку з Лорак, Кіркоровим і Бузовою пісні "Абби" - про соціальну дистанцію, мабуть, не чули.

А, можливо, діти Пугачової і Галкіна пропустили це свято життя, влаштоване Кіркоровим, через холодні відносини їх матері до господаря будинку.

Кіркоров був четвертим чоловіком Примадонни, і після 11 років шлюбу важко переживав розставання, але до цих пір дуже рідко коментував те, що трапилося.

Якось поп-король обмовився, що не спілкується з Пугачовою. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання про їхнього спільного друга Бориса Моїсеєва.

"Я, на жаль, не спілкуюся з Аллою Борисівною. Та й навіть якби спілкувався з нею, це нетактовно і неправильно лізти в особисті відносини Алли Борисівни з Борисом Моїсеєвим. І взагалі з ким-небудь", - відрізав Кіркоров.

Як би там не було, одним з перших в соцмережі дочку Кіркорова привітав саме Галкін. Філіп опублікував кадри, як влаштував сюрприз для дівчинки напередодні вечірки. Він разом з її братиком Мартіном-Крістіном і дідом Бедросом зустрів дитину зі школи, зав'язав очі і повів показувати величезну наряджену ялинку у дворі.

"C днем народження! Удачі і радості!!!", - написав Галкін під постом, а Кіркоров відповів йому: "Спасибі 🙏".

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