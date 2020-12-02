Филипп Киркоров похвастался празднованием дня рождения своей дочери Аллы-Виктории

Певец выложил на своей странице в "Инстаграм" свежее видео с детьми, передает Politeka.net.

«В Первый день Зимы по традиции отмечаем День Рождения Аллы-Виктории 🥳Нам 9 лет! Время сюрпризов! Праздник начинается!..», - написал Король российской эстрады.

Девочка выглядит очень нарядной. Ее волосы уложены локонами. Именинница одета в розовую юбку и свитер. В таком наряде она выглядит словно настоящая принцесса. При этом Алла-Виктория копия отца.

На кадрах запечатлено, как Алла-Виктория выходит из авто, поднимается по ступеньках к отцу и брату Мартину, которые ее уже ждут.

«Теперь делаем сестричке сюрприз», - говорит артист.

Девочке завязывают глаза и заводят в дом, где уже украшено к новому году.

Затем Киркоров с детьми отправляются с еще одной елке, но которая растет во дворе.

«Первое декабря, первый день зимы, белый снег. Мы все начинаем с белого листа. И пусть эта елка горит. И пусть исполняются все желания", - радостно сказал Киркоров.

Отметим, на праздновании присутствует и дедушка – Бедрос Киркоров.

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