Счастливый Филипп Киркоров привел своих подросших детей на передачу к Максиму Галкину
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певец опубликовал анонс передачи «Сегодня вечером», ведущим которой является Максим Галкин. Темой вечера стали дети звезд, которые с самого рождения находятся под пристальным вниманием общественности.
Гостями вечера, среди прочих, стали Филипп Киркоров со своими детьми Мартином и Аллой-Викторией. Семейство спело песню, после чего дали небольшое интервью.
Максим Галкин спросил у девочки: «А кто такой Ваня? Расскажи».
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«Чеее??? Нет», - заявила пристыженная Алла-Виктория.
За пять часов анонс посмотрели почти 100 тысяч раз. В комментариях поклонники Киркорова оставили массу положительных отзывов.
«Красивые детки. А Мартин вообще невероятный, неземной красоты!», «Как же все-таки время летит, Алла-Виктория с Мартином уже такие взрослые», «Ждём! Ну как можно не ждать этой милоты», «Лапушки», «О любви аккуратнее, пожалуйста. Филипп, дочь доверяет Вам», - пишут пользователи сети.
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