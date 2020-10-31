Счастливый Филипп Киркоров привел своих подросших детей на передачу к Максиму Галкину

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певец опубликовал анонс передачи «Сегодня вечером», ведущим которой является Максим Галкин. Темой вечера стали дети звезд, которые с самого рождения находятся под пристальным вниманием общественности.

Гостями вечера, среди прочих, стали Филипп Киркоров со своими детьми Мартином и Аллой-Викторией. Семейство спело песню, после чего дали небольшое интервью.

Максим Галкин спросил у девочки: «А кто такой Ваня? Расскажи».

Гордый отец решил вмешаться и случайно взболтнул тайну малышки: «Это ее любовь!».

«Чеее??? Нет», - заявила пристыженная Алла-Виктория.

За пять часов анонс посмотрели почти 100 тысяч раз. В комментариях поклонники Киркорова оставили массу положительных отзывов.

«Красивые детки. А Мартин вообще невероятный, неземной красоты!», «Как же все-таки время летит, Алла-Виктория с Мартином уже такие взрослые», «Ждём! Ну как можно не ждать этой милоты», «Лапушки», «О любви аккуратнее, пожалуйста. Филипп, дочь доверяет Вам», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров показал кадры семейной идиллии. Артист показал своих школьников, которые стояли рядом с ним немного смущенные.

Напомним, что Киркоров полез обниматься с известной красоткой: яркие кадры с разгульной вечеринки.

Как сообщала Politeka, разодетый Киркоров с открытым ртом ошеломил видом на молодежной тусовке: «Мужик ты чего?».

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