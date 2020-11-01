Счастливый Филипп Киркоров увез детей на курорт, пока во всем мире бушует пандемия

Российский певец выложил на своей странице в "Инстаграм" видео, которые записал в аэропорту, передает Politeka.net. Для авиаперелета поп-король выбрал бело-синий образ, стилизованный под небо с облаками, он состоит из куртки, пуловера, рваных штанов, бейсболки и кроссовок. Примечательно, что он не надел маску, хотя дети их нацепили, отец подает дурной пример наследникам.

"Семья Киркоровых улетает в Эмираты", - заявил Филипп в сториз.

Его сын, Мартин, нарядился в теплую шапочку, разноцветную футболку и лоснящуюся синюю куртку-косуху. Алла-Виктория, надела белую футболку и черно-оранжевую куртку, она держала звездного папу за руку, пока брат тащил чемодан.

Почти всю дорогу по московскому аэропорту Филипп Киркоров кривлялся и строил гримасы, а с сотрудниками общался, натянув нижнюю губу на зубы. Пройдя терминал, он показал поклонникам свое элитное место в самолете, где можно заметить роскошное кресло со встроенным планшетом и компьютер с огромным монитором.

Ранее Филиппа Киркорова уличили в увлечении алкоголем. Так сам певец опубликовал кадры, на которых запечатлен с коктейлем. Знаменитость громко кричал и делал дерганные движения.

Напомним, как выглядит лысеющий Киркоров без парика, кадры печального конфуза: "Уже видны...".

Как сообщала Politeka, 55-летнего Киркорова уличили в пьянстве, таким поп-короля давно не видели: "Крутой движ!".

Также Politeka писала, что Киркоров засветил сына и дочь в школьной форме, кадры семейной идиллии: «Ого, ножки как у Поляковой!».