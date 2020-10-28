Счастливый Филипп Киркоров показал кадры семейной идиллии с детьми

Знаменитый российский певец опубликовал новые снимки в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Киркоров в джинсах и бежевой куртке с заклепками позирует со своими детьми – Аллой-Викторией и Мартином. При этом малыши одеты в школьную форму и куртки. Мартин на фото довольно улыбается рядом с отцом, а Алла-Виктория выглядит слегка смущенной.

«Люблю забирать детей из школы...Ловлю моменты, когда есть возможность», - подписал снимки счастливый отец.

Судя по этим кадрам, ему действительно нравится проводить время со своими детьми.

«Какие большие уже», «Какие Вы радостные, и очень приятно любоваться Вами, успехов, здоровья Вам. С огромным уважением!», «Красивый папа и детки очень красивые...счастья вам и здоровья вашей семье...браво!», «Красивые, высокие, в папу», «Филипп, Алла-Виктория совсем большая и высокая, вся в папу, а Мартин-красавец на стиле», «Ого, ножки как у Поляковой», «Дети супер, скромные, воспитанные. Папина радость и гордость», - пишут люди.

До этого мы писали, что во время экскурсии по своему особняку Киркоров рассказал, что вместе с ним в доме живут его отец Бедрос, тетя Мари, дети Алла-Виктория и сын Мартин. Мальчик тоже попал в кадр и проговорился: в доме обитает еще и "мама Наташа".

Филипп Киркоров не стал юлить и признался, что биологическая мать детей всегда находится рядом и ухаживает за ними.

Напомним, сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе.

Как сообщала Politeka, подвыпивший Киркоров полез обниматься с известной красоткой: яркие кадры с разгульной вечеринки.

Также Politeka писала, что цветущий Киркоров гульнул на славу с молодым блогером, кадры попали в сеть.