Ані Лорак з донькою Софією та близьким другом, з яким їй приписують таємний роман, Сергієм Лазарєвем відзначилися на святі у Філіпа Кіркорова
Як передає Politeka.net, у Instagram опубліковані кадри з 9-річчя дочки Кіркорова Алли-Вікторії, артист закотив знатну вечірку в стилі TikTok. Захід не пройшов без його соратників Лорак і Лазарєва. Парочка, традиційно, сиділа разом і шумно розважалися (щоб подивитися ролик проскрольте вниз).
Так, на кадрах Кароліна і Сергій записували селфі: останній назвав супутницю красунею, а та, щаслива, зазначила, що "знову разом...", коли до них несподівано підбігла донька співачки. Лазарєв привітався з дівчинкою, а потім поцілував її в щічку - вона аж розімліла та заусміхалася, як втім і її мати.
Фото з того ж свята у своєму мікроблозі поділився й Лазарєв.
"Знову разом, знову поруч...❤️❤️ з Дівою @anilorak #сергейлазарев #Лазарєв", - душевно підписав знімок співак.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене: багатьом не терпиться вже побачити весілля артистів.
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"Які ви класні. Приємного вечора вам. 😍🔥❤️❤️"
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"Такі славні!)✌🔥❤"
"У вас навіть сміх однаковий 😂"
"хахаха молодець, Серьож 😂"
"Красень і красуня. ❤️❤️"
"Діва і красунчик🔥❤️😍"
"Ви чудово виглядаєте разом😍"
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