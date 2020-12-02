Прям створені один для одного

Ані Лорак з донькою Софією та близьким другом, з яким їй приписують таємний роман, Сергієм Лазарєвем відзначилися на святі у Філіпа Кіркорова

Як передає Politeka.net, у Instagram опубліковані кадри з 9-річчя дочки Кіркорова Алли-Вікторії, артист закотив знатну вечірку в стилі TikTok. Захід не пройшов без його соратників Лорак і Лазарєва. Парочка, традиційно, сиділа разом і шумно розважалися (щоб подивитися ролик проскрольте вниз).

Так, на кадрах Кароліна і Сергій записували селфі: останній назвав супутницю красунею, а та, щаслива, зазначила, що "знову разом...", коли до них несподівано підбігла донька співачки. Лазарєв привітався з дівчинкою, а потім поцілував її в щічку - вона аж розімліла та заусміхалася, як втім і її мати.

Фото з того ж свята у своєму мікроблозі поділився й Лазарєв.

"Знову разом, знову поруч...❤️❤️ з Дівою @anilorak #сергейлазарев #Лазарєв", - душевно підписав знімок співак.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: багатьом не терпиться вже побачити весілля артистів.

"Коли ви вже нарешті зійдетеся-то?🙏 🙏 ❤ ️" - "Кароліна ж начебто зайнята? Та й Сергій..." - "мабуть це я десь упустила, а була б пара чудова👍"

"Які ви класні. Приємного вечора вам. 😍🔥❤️❤️"

"Та вже б зійшлися і жили 🤣 🤣 🤣 "

"Давно б вже одружилися.. Все одно зійдетеся))) справа часу))" - "тільки якщо заради піару, як було з Кудрявцевою"

"Такі славні!)✌🔥❤"

"У вас навіть сміх однаковий 😂"

"хахаха молодець, Серьож 😂"

"Красень і красуня. ❤️❤️"

"Діва і красунчик🔥❤️😍"

"Ви чудово виглядаєте разом😍"

Нагадаємо, "коханець" Ані Лорак Лазарєв знатно запалив з відомою комедіанткою, відео не для дітей: "це прекрасно!».

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